Otzi, celebrul "om al gheturilor" a mancat probabil un fel de sunca de capra inainte de a muri

La ultima sa masa ar fi mancat carne conservata, probabil un fel de sunca de capra alpina, spune Albert Zink, directorul Academiei Europene de la Bolzano (Italia).Otzi a fost descoperit in Alpii Otzal in 1991 la granita italo-austriaca. Initial austriecii l-au preluat, insa datele topografice au dovedit ca era pe teritoriul italian, astfel ca acum Otzi se gaseste la Muzeul de Arheologie din orasul italian Bolzano (regiunea Tirolul de Sud), unde vin anual 260.000 de oameni sa-l vada.Otzi suferea de boli de inima, avea dureri ale articulatiilor si numeroase carii dentare, iar ca ipoteza a mortii, cercetarile au aratat ca totul a pornit de la o rana la clavicula, provocata de o sageata, alte ipoteze sugerand o lovitura puternica la cap.Analiza continutul stomacului a aratat ca se gaseau fibre dintr-o capra alpina, nanostructura aratand ca aceasta carne a fost conservata (bine uscata) si nu gatita in vreun fel.Cum Otzi nu avea la el arc cu sageti s-a emis ipoteza cum ca si-a luat rezerve de carne conservata pentru a-i ajunge mai multe zile, deoarece carnea cruda s-ar fi stricat foarte repede.Otzi avea 1,59 m inaltime, 50 kg si 46 de ani in momentul mortii.Sursa: AFP