Personalitatea noastra este determinata de anumite trasaturi ale creierului

Cei care prezinta straturi exterioare mai groase si mai putin ridate ale creierului se confrunta cu tendinte nevrotice, spun oamenii de specialitate, pe cand creierul oamenilor mai deschisi la minte prezinta straturi subtiri.Expertii au spus ca, desi a meritat, studiul a fost dificil de interpretat. Publicat in revista Social Cognitive and Affective Neuroscience si realizat de oamenii de stiinta din Marea Britanie, SUA si Italia, studiul a constat in scanarea creierului a 500 de voluntari tineri, sanatosi.Acestia au completat chestionare concepute pentru a evalua cinci trasaturi de personalitate: nevroza, extraversiune, deschidere (la minte), agreabilitate si constiinciozitate.Astfel, cercetatorii au descoperit ca anumite trasaturi au fost legate de diferentele de grosime ale cortexului, care are, in medie, o grosime de 3.2 mm la fiintele umane.Dr. Luca Passamonti, de la Universitatea Cambridge, a declarat ca cercetarea ar putea fi de ajutor in intelegerea sanatatii mintale.