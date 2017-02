Primii nascuti au capacitati de gandire superioare urmatorilor copii din familie - studiu

Desi studiul arata ca parintii ofera tuturor copiilor acelasi nivel de sustinere emotionala, primii nascuti primesc, de obicei, mai mult sprijin cu sarcinile care dezvolta capacitatile de gandire.Economisti de la University of Edinburgh, Analysis Group si University of Sydney au examinat date colectate de Biroul SUA pentru Statistica Muncii si a descoperit ca primii-nascuti obtin scoruri mai bune decat fratii si surorile lor la testele de inteligenta.Studiul, publicat in Journal of Human Resources, a urmarit 5.000 de copii pana la varsta de 14 ani, copii fiind evaluati la fiecare doi ani.Cercetatorii au spus ca descoperirile explica partial asa numitul efect al ordinii dupa nastere - potrivit caruia copii nascuti mai devreme intr-o familie au mai tarziu in viata salarii mai bune si niveluri de educatie mai ridicate.Cercetatorii au adunat si date privind mediul in care au crescut, precum trecutul familiei si conditiile economice ale acesteia.Studiul arata ca parintii isi schimba comportamentul pe masura ce au mai multi copii, oferind mai putina stimulare mentala si participand la mai putine activitati precum citirea impreuna cu ei, activitatile manuale si cantatul la instrumente muzicale.De asemenea, mamele au avut mai multe activitati daunatoare, precum fumatul, in timpul sarcinii cu urmatorii copii.