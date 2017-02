​VIDEO Cum ne influenteaza varsta perceptia asupra trecerii timpului

Perceptia unei persoane asupra trecerii timpului nu poate fi cunoscuta in mod direct, dar poate fi studiata si dedusa printr-o serie de experimente stiintifice, astfel ca aceasta poate fi, in anumite circumstante, manipulata si distorsionata.Aceste experiente iluzorii asupra distorsionarii duratelor de timp ii ajuta cercetatorii din domeniu sa descopere mecanismele neuronale care stau la baza perceptiei trecerii timpului, conform wikipedia.org In materialul video de mai jos, realizat de editorul James Hamblin pentru The Atlantic , vedem cum raspunde la aceste intrebari jurnalistul pasionat de stiinta Alan Burdick , autorul cartii "Why Time Flies."