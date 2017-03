Cercetatorii de la Universitatea Yale au descoperit posibilitatea creierului de a produce fructoza

Nu toate zaharurile sunt la fel. Glucoza este un tip de zahar simplu, care ofera energie pentru celulele din corp. Fructoza are un rol fiziologic mai putin important si a fost asociata, in mod repetat, cu dezvoltarea obezitatii si diabetului de tip 2. Atunci cand exista un exces de glucoza in organism, procesele care o descompun pot deveni saturate, astfel incat organismul va transforma glucoza in fructoza - folosind un proces cunoscut sub numele de "calea poliol", o reactie chimica intalnita in complicatiile diabetice.Cercetatorii de la Universitatea Yale au descoperit si publicat in revista JCI Insight cum creierul foloseste "calea poliol" pentru a produce fructoza.Spre deosebire de glucoza, care este metabolizata in tot corpul, fructoza este, in mod normal, metabolizata aproape complet in ficat. Se crede ca fructoza produsa prin aceasta cale ramane in interiorul celulelor creatoare, astfel ca nivelul de fructoza in sange este extrem de scazut. Aceste niveluri scazute fac improbabila teoria conform careia fructoza ajunge la creier in cantitati semnificative. Totusi, unele studii au identificat niveluri foarte ridicate de fructoza in sistemul nervos central (creier si maduva spinarii).Mai mult, cercetarile au aratat ca expunerea la fructoza poate modifica, in mod semnificativ, expresia a sute de gene in creier, inclusiv a genelor care controleaza metabolismul, celula de comunicare, inflamarea si functionarea creierului. Astfel, acest lucru sugereaza ca este posibil ca fructoza sa modifice functia creierului.Ce inseamna acest fapt? Creierul se bazeaza foarte mult pe glucoza, pentru a alimenta activitatile sale. Exista dovezi potrivit carora cei care sufera de diabet zaharat prezinta un risc mai ridicat de dementa sau declin cognitiv, ceea ce sugereaza ca expunerea la un exces de glucoza este, de asemenea, rea pentru creier.Citeste articolul integral pe iflscience.com