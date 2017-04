VIDEO Elon Musk planuieste legarea calculatoarelor cu creierul uman pentru a crea un nou limbaj de "telepatie consensual"

Cea mai recenta companie a sa, Neuralink, lucreaza pentru a lega creierul uman cu o interfata, care va fi vitala pentru a ajuta oamenii sa concureze cu robotii viitorului.Neuralink a fost inregistrata drept o companie de "cercetare medicala" in California, iar Musk planuieste sa finanteze cea mai mare parte a acestui proiect. Se va lucra printr-o tehnologie care va functiona prin implantarea de electrozi mici in creier, care ar putea, intr-o zi, incarca si descarca gandurile.Neuralink are scopul de a lansa un produs care va fi capabil sa ajute persoanele care au suferit leziuni cerebrale grave, precum accidentele vasculare cerebrale si cancerul, in doar patru ani.Peste 8-10 ani, tehnologia stil Matrix va fi disponibila pentru toata lumea, a mai adaugat Musk.