Ke Jie, campionul mondial la Go, spune ca infrangerea in fata programului AlphaGo este foarte dureroasa: AlphaGo joaca perfect, nu exista nicio fluctuatie in jocul lui

AlphaGo a castigat cu 3-0 intalnirea cu Ke Jie, chinezul de 19 ani care este campion mondial la jocul de Go."AlphaGo joaca perfect, nu exista nicio fluctuatie in jocul lui, este mereu constant", a spus campionul la conferinta de presa de dupa meciul trei, vizibil suparat de rezultat."Toata lume poate vedea ca in partida de astazi am jucat foarte bine. Sufar mult, chiar sufar", a adaugat el, cerandu-si apoi scuze pentru greselile facute in joc si adaugand ca nu merita sa fie complimentat."Computerul este atat de calm incat nu-ti lasa nicio speranta ca ai putea castiga", a mai spus tanarul Ke Jie.Succesul AlphaGo, inclusiv in mediatizata intalnire de anul trecut cu campionul Lee Sedol din Coreea de Sud, a schimbat si modul in care oamenii joaca complicatul joc de strategie, Ke Jie folosind mutari "neortodoxe" inspirate din jocuri simulate de AlphaGo. Dealtfel, DeepMind va face un cadou comunitatii jucatoriloe de Go pentru ca va publica date despre 50 de jocuri pe care AlphaGo le-a simulat.