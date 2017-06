Sunt persoanele stangace mai talentate decat cele care isi folosesc mana dreapta? Un studiu recent sugereaza ca stangacii ar putea fi genii atunci cand vine vorba de matematica

In timp ce cativa dintre cei 10-13,5% se simt la fel de confortabil folosind orice mana, marea majoritate dintre ei sunt stangaci.A "prefera" o mana reprezinta o manifestare a functiei creierului si, prin urmare, este legata de cunoastere. Persoanele stangace prezinta, in medie, emisfera dreapta a creierului mai dezvoltata - emisfera specializata in procese precum rationamentul spatial sau abilitatea de a roti reprezentarile mentale ale obiectelor.Totodata, corpus callosum - pachetul de celule nervoase care leaga cele doua emisfere cerebrale - tinde sa fie mai mare la persoanele care "prefera" mana stanga. Acest lucru sugereaza ca stangacii au o conectivitate sporita intre cele doua emisfere si, prin urmare, o procesare superioara a informatiilor.Aceste particularitati ar putea fi motivul pentru care stangacii par sa aiba un avantaj in anumite profesii sau arte. De exemplu, aceste persoane sunt des intalnite printre muzicieni, artisti plastici, arhitecti sau jucatori de sah. Nu mai este nevoie sa mentionam ca procesarea eficienta a informatiilor si abilitatile spatiale superioare sunt esentiale in toate aceste activitati.A fi stangaci si matematica.Cum ramane, insa, cu legatura dintre folosirea mainii stangi si abilitatile matematice? Cu mai mult de 30 de ani in urma, un studiu a constat faptul ca rata studentilor stangaci si talentati la matematica a fost mult mai mare decat in cazul contrar.Cu toate acestea, ideea ca folosirea mainii stangi este un predictor al abilitatilor intelectuale superioare a fost recent "provocata". Mai multi cercetatori sustin ca membrul stang nu are legatura cu niciun fel de avantaj in aptitudinile cognitive si poate chiar avea efecte daunatoare asupra functiei cognitive generale si, prin urmare, asupra rezultatelor academice.De exemplu, un studiu recent a constatat faptul ca stangacii cu varste cuprinse intre 5 si 14 ani au obtinut rezultate mai slabe in ceea ce priveste capacitatea matematica.Un alt studiu recent arata ca stangacii au depasit restul persoanelor care au participat la experiment atunci cand sarcinile au implicat rezolvarea unor exercitii de matematica dificile, cum ar fi asocierea functiilor matematice cu un anumit set de date. Acest rezultat a fost foarte clar in cazul adolescentilor de sex masculin. Pe de alta parte, atunci cand sarcina nu era atat de dificila, cercetatorii au descoperit ca nu exista nicio diferenta intre dreptaci si stangaci. Tot acest studiu a mai constatat faptul ca "extremistii" dreptaci - persoanele care au spus ca prefera sa isi foloseasca doar mana dreapta - s-au demonstrat a fi mai slabi in comparatie cu stangacii sau cu cei care isi folosesc ambele maini.Astfel, stangacii par sa aiba un avantaj atunci cand vine vorba de rezolvarea unor exercitii dificile de matematica - cel putin in timpul scolii primare si liceului. De asemenea, dreptacii pot fi defavorizati cand vine vorba de matematica. Luate impreuna, aceste constatari arata ca a fi stangaci, ca indicator al conectivitatii dintre emisferele cerebrale, influenteaza, intr-o oarecare masura, cunoasterea.