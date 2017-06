Oamenii de stiinta au descoperit modalitatea prin care poate fi stearsa memoria unui melc

Cercetarea a fost realizata de oameni de stiinta de la Centrul Medical Universitar Columbia (CUMC) si de la Universitatea McGill. Rezultate sunt publicate in revista Current Biology.O parte a modului in care creierul creeaza amintiri pe termen lung este reprezentata de cresterea puterii conexiunilor dintre neuroni si mentinerea acestora in timp. Prin slabirea acestor conexiuni, este posibil ca anumite amintiri sa fie schimbate.In acest studiu, cercetatorii au stimulat doi neuroni senzoriali care au fost conectati printr-un singur neuron motor. Scopul a fost de a produce doua amintiri, una fiind asociativa - adica asociata cu un anumit eveniment, iar cealalta indirect legata de un eveniment.Cercetatorii au oferit urmatorul exemplu: te plimbi pe o alee intunecata si, dintr-odata, esti batut, dupa care observi o cutie postala. Memoria bataii ar fi o memorie asociativa, in timp ce vederea, pe viitor, a unei cutii postale care ar putea sa va aminteasca de bataie reprezinta o amintire non-asociativa.Astfel, oamenii de stiinta au descoperit ca forta conexiunilor amintirilor asociative cu cele non-asociative din creierul melcului ar putea fi sterse prin blocarea unuia dintre cele doua tipuri diferite de molecule PKM, responsabile pentru mentinerea fiecarei conexiuni. Blocarea moleculelor care au interactionat cu PKM ar putea, de asemenea, sa stearga anumite amintiri.Desi aceste experimente au fost realizate doar pe melci, cercetatorii sunt de parere ca acest proces ar putea fi util si pentru memoria umana, intrucat avem proteine PKM similare, care joaca un rol important in formarea amintirilor noastre pe termen lung.