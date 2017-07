Guvernul SUA aloca 65 mil. dolari pentru crearea unei interfete computer-creier cu dublu sens

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) este o agentie guvernamentala al carei scop oficial este acela de a dezvolta tehnologii pentru apararea tarii.O tehnologie luata in calcul in acest sens pare sa fie si conectarea creierului uman la computer in scopul comunicarii directe dintre cele doua. In cadrul programului care se va desfasura pe patru ani au fost cooptate cinci grupuri academice si o companie privata: Universitatea din California, Laboratorul John B. Pierce, Fundatia Voir et Entendre, Universitatea Columbia, Universitatea Brown si Paradromics Inc.Cei de la Universitatea Brown, condusi de doctorul Arto Nurmikko, vor lucra la o interfata care va conecta o retea neuronala artificiala la cortexul cerebral.Senzorii care vor face conexiunea vor permite comunicarea in timp real dintre cele doua entitati si, spera cercetatorii, vor ajuta la intelegerea modului in care creierul uman proceseaza si decodeaza vorbirea.Dintre cei sase parteneri alesi de DARPA, patru se vor concentra pe procesele creierului responsabile de perceptia vizuala, iar doi se vor ocupa de intelegerea legaturii creierului cu vazul si vorbirea.La finalul programului, autoritatile americane vor sa obtina un implant neuronal de mare rezolutie, care sa poata intercepta simultan semnale electrice de la peste un milion de neuroni.Dispozitivul avut in vedere trebuie sa poata primi si transmite semnale intre creier si computer si sa fie suficient de mic pentru a putea fi purtat cu usurinta - sa nu fie mai mare de doua monede de 5 centi, cum s-au exprimat oficialii guvernamentali.Posibilele aplicatii practice pe care o astfel de tehnologie le poate avea variaza de la tratarea traumelor cerebrale la folosirea calculatoarelor folosind doar gandurile.