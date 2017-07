Cercetatorii au descoperit ca unul din trei cazuri de dementa poate fi prevenit

Potrivit unui raport al Comisiei Lancet Pentru Prevenirea si Tratarea Dementei, tinand sub control factori care influenteaza calitatea vietii, cum ar fi fumatul, hipertensiunea sau depresia, unul din trei cazuri de dementa ar putea fi prevenit, informeaza Science Daily Prezentat la Conferinta Internationala a Asociatiei pentru Alzhaimer din 2017 si publicat in "The Lancet", cercetarea accentueaza si efectele benefice ale interventiilor non-farmacologice, cum ar fi contactul social si exercitiile pentru persoane cu dementa.Aproximativ 47 milioane de oameni sufera de dementa, iar numarul se preconizeaza ca va creste la 66 milioane pana in 2030 si la 155 milioane pana in 2050.Comisia de specialitate a identificat noua factori de risc in diferite perioade ale vietii, care cresc sansele de a dezvolta dementa. Aproximativ 35% din cazuri sunt atribuite factorilor de risc.Crescand nivelul educatiei in primele stagii ale vietii, rezolvand problemele auditive, hipertensiunea si obezitatea in stagiile medii si renuntand la fumat, tratand depresia, tinand sub control diabetul, crescand nivelul activitatilor fizice si contactul social in stagiile inaintate, incidenta dementei poate fi redusa cu 35%.