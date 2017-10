Care este legatura dintre un nivel ridicat de inflamatie in organism si aparitia gandurilor suicidale

​​De-a lungul timpului, cercetarile de specialitate au subliniat din ce in ce mai mult faptul ca un nivel ridicat de inflamatie in organism este cauza principala a declansarii feluritelor afectiuni. S-a stabilit ca inflamatia poate aparea la nivelul oricarui organ intern, contribuind astfel de aparitia ateroclerozei, a atacurilor de cord, astmului si diabetului. "Exista tot mai multe dovezi ca inflamatia cronica este asociata cu un nivel ridicat de inflamatie la nivelul creierului," este de parere John H. Krystal, profesor de psihiatrie la Universitatea Yale. Un studiu publicat recent in jurnalul de specialitate "Biological Psychiatry" sugereaza o puternica asociere intre inflamatia creierului si aparitia mai multor forme de depresie, in special prezenta gandurilor suicidale, scrie health.usnews.com.

