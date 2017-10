Cum influenteaza odihna pe durata noptii aparitia sentimentului de frica

traditionala

Episoadele de odihna de calitate pe durata noptii sunt asociate cu o activitate redusa in regiunile creierului implicate in invatarea comportamentelor specifice fricii, potrivit unui studiu publicat recent in jurnalul de specialitate "JNeurosci". Rezultatele sugereaza faptul ca o buna calitate a somnului poate fi un indicator al predispozitiei la aparitia tulburarii de stres post-traumatic, informeaza sciencedaily.com.Tulburarile de somn sunt o caracteristica comuna a tulburarilor de stres post-traumatic. Desi cercetarile efectuate anterior pe aceasta tema s-au axat pe intelegerea modului in care somnul influenteaza pastrarea amintilor ce descriu momente de frica traite de subiectii umani, putine studii s-au concetrat asupra problemei daca obiceiurile de somn ale unui subiect inainte de aparitia traumelor ar contribui la sedimentarea acestor amintiri.Pentru a realiza aceasta cercetare, oamenii de stiinta Itamar Lerner, Shira Lupkin si colegii lor de la Rutgers University din New Jersey au monitorizat somnul la domiciliul voluntarilor la studiu timp de o saptamana, utilizand instrumente specifice, inclusiv o banda ce masoara impulsurile electrice ale creierului, miscarile corporale pe durata somnului si episoadele de somn profund.Voluntarii au participat apoi la un experiment de neuro-imagistica in timpul caruia au invatat sa asocieze o imagine neutra unui soc electric eliberat la o intensitate redusa.Participantii ce au petrecut mai mult timp pe durata somnului in faza REM, au prezentat modulatii mai slabe ale activitatii neuronale intre amigdala, hipocamp si cortexul prefrontal in timpul dobandirii comportamentului specific fricii.Cercetatorii au replicat apoi rezultatele in cadrul celui de-al doilea studiu folosind monitorizareapolisomnografica a somnului pe durata noptii, inainte ca subiectii sa invete comportamentul specific fricii.Luate impreuna, constatarile celor doua studii arata ca episoadele de somn REM reduc nivelul de norepinefrina la nivelul creierului, ce atenueaza sensibilitatea subiectilor umani la stimulii fricii.Astfel, somnul de calitate se traduce prin prezenta episoadelor de somn profund REM ce scad nivelul de activitate cerebrala in regiunile creierului specifice dobandirii fricii, arata raportul cercetatorilor.