Cum poate un algoritm sa identifice tendintele suicidare cu ajutorul tomografiilor

Oamenii de stiinta se folosesc de machine learning (sisteme de invatare automatizata) pentru a detecta modul in care regiunile din creier se activeaza la intrebari specifice. Pe aceasta cale, acestia au creat un instrument care sa ajute la detectarea tendintelor suicidare, scrie Engadget Acest algoritm inteligent era de mult timp o necesitate, iar, potrivit studiilor, 80% dintre cei care au ganduri suicidare au negat acest fapt in momentul in care au discutat cu un specialist. Inteligenta artificiala ofera o cale prin care aceste ganduri si tendinte pot fi detectate, oferindu-le profesionistilor posibilitatea de a interveni cat mai curand pentru a remedia aceste probleme.Cu ajutorul tomografiilor prin rezonanta magnetica, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca anumite cuvinte cheie declanseaza valuri de activitate in diferite parti ale creierului, in functie de ceea ce simte persoana analizata. Astfel, algoritmul creat masoara activitatea generala a creierului si identifica cand activitatea din regiunile cerebrale asociate gandurilor suicidare este pregnanta.Pana in acest moment, sistemul dezvoltat are o precizie de 91%, insa trebuie sa luam in considerare faptul ca testele au fost realizate pe voluntari, intr-un mediu controlat, ceea ce inseamna ca intr-un scenariu al vietii de zi cu zi algoritmul s-ar putea sa nu dovedeasca aceeasi eficienta.