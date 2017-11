VIDEO Creierul oilor, similar cu cel al maimutelor, este capabil sa recunoasca chipurile umane/ Descoperirea face parte dintr-un studiu amplu asupra bolii Huntingdon

La sfarsitul experimentului, oile au fost capabile de a recunoaste mai multe celebritati, printre care Emma Watson (Harry Potter), Jake Gyllenhaal, Fiona Bruce (redactor britanic de stiri) si chiar si pe fostul presedinte al SUA, Barack Obama.Oile au fost invatate mai intai sa recunoasca chipurile umane. De fiecare data cand acestea se apropiau de fotografia unei persoane, primeau mancare drept rasplata. Odata ce au invatat sa recunoasca chipul uman, cercetatorii le-au pus si mai mult in dificultate. Subiectii au fost pusi in fata a doua fotografii si au fost recompensati atunci cand au ales chipul corect, adica cel pe care au fost invatati sa-l recunoasca.Se pare ca oile au fost surprinzator de bune in a recunoaste chipurile umane, cu o reusita de 80%. Atunci cand cercetatorii au folosit fotografii ale acelorasi celebritati luate din diferite unghiuri, performanta animalelor a scazut putin (in jur de 15%) - o scadere care este aproximativ aceeasi cu cea a oamenilor, atunci cand li se da aceeasi sarcina.De ce a fost realizat acest studiu? Cercetarea, publicata in Royal Society Open Science, face parte dintr-un studiu mai amplu asupra bolii Huntingdon."Oile au o durata lunga de viata si au creiere asemanatoare dimensiunilor si complexitatii cu cele ale unor maimute", a spus Jenny Morton, autorul studiului."Acest lucru inseamna ca ele pot fi modele utile pentru a ne ajuta sa intelegem anumite tulburari ale creierului, cum ar fi boala Huntington, care se dezvolta de mult timp si afecteaza abilitatile cognitive. Studiul ne ofera un alt mod de a monitoriza modul in care aceste abilitati se schimba, poarta mutatia genetica care provoaca boala lui Huntington."