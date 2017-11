​VIDEO Cum este posibila calatoria mentala in timp: legatura dintre amintiri si planurile de viitor

Evolutia capacitatii umane de a simula posibilele evenimente viitoare, pe baza memoriei episodice, a sporit de-a lungul timpului sansele de supravietuire si reproducere.

Mai mult, limbajul a evoluat pentru a putea comunica si impartasi detalii despre evenimentele planificate in viitor, imbunatatind astfel fitnes-ul mental, scriu cercetatorii australieni in studiul intitulat "Mental time travel and the shaping of the human mind", publicat in jurnalul de specialiate ""Philosophical Transactions of the Royal Society of London".