Metode alternative de prevenire a declinului cognitiv: otetul de afine - studiu

Creierul persoanelor ce sufera de boala Alzheimer, cea mai frecventa forma de dementa, are un nivel scazut de neurotransmitatori, in special acetilcolina, si o capacitate scazuta pentru receptarea acestora.De asemenea, studiile efectuate anterior pe aceasta tema au demonstrat ca blocarea receptorilor acestui neurotransmitator perturba procesul de invatare si altereaza memoria.Tratamentele medicamentoase ce opresc descompunerea acetilcolinei au fost dezvoltate pentru a lupta impotriva declansarii si avansarii dementei, insa efectul acestora nu este de durata, iar efectele lor secundare pot afecta grav ficatul.O alternativa a medicamentelor specializate ar putea fi administrarea extractelor naturale, iar studiile efectuate pe animale sugereaza ca acesta este o metoda eficienta pentru imbunatatirea activitatii cerebrale si a cognitiei. In plus, fermentatia poate stimula bioactivitatea vegetalelor.Astfel, oamenii de stiinta, in frunte cu cercetatorul Beong-Ou Lim, si-au propus sa testeze daca otetul din afine, ce contine o gama larga de compusi activi, ar putea ajuta la prevenirea declinului cognitiv. Pentru a realiza experimentul, cercetatorii au administrat otet din afine soarecilor de laborator carora li s-a indus anterior amnezia.Din examinarile efectuate pentru a testa capacitatea cognitiva a subiectilor, cercetatorii au constatat ca otetul din afine a redus defalcarea acetilcolinei si a amplificat nivelul plasmatic de factor neurotrofic, un tip de proteina asociat cu conservarea neuronilor si producerea de neuroni sanatosi.Pentru a testa modul in care tratamentul cu otet de afine afecteaza capacitatile cognitive ale subiectilor de laborator, cercetatorii au analizat performanta soarecilor in labirinturi si au efectuat un test de evitare a durerii, pe parcursul caruia soarecii primeau un soc electric la o intensitate scazuta.Rozatoarele carora le-a fost administrat tratamentul alternativ au prezentat perfromante imbunatatite pe parcursul ambelor teste, iar raportul cercetatorilor prezinta dovezile faptului ca produsul fermentat are capacitatea de a imbunatati memoria pe termen scurt.Desi este necesara realizarea testelor suplimentare pe subiectii umani, cercetatorii sunt de parere ca otetul de afine este o buna alternativa la tratamentele medicamentoase destinate amneziei si declinului cognitiv asociat varstei inaintate.