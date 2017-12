Un nou concept medical descrie legatura dintre sanatatea microbiomului si tulburarile neurodegenerative

Citeste si:Autorii principali ai studiului, profesorii de neurologie Dr. Robert P. Friedland si Matthew R. Chapman, propun termenul de "Mapranosis" (acronim pentru "Microbiota Associated Protepathy And Neuroinflammation" la care este adaugat sufixul "osis") pentru a descrie procesul prin care proteinele amiloide produse de microbi, bacterii, ciuperci si alte microorganisme modifica structura proteinelor din organism si declanseaza inflamatia sistemului nervos, crescand riscul aparitiei bolilor cerebrale.Introducerea acestui concept in literatura de specialitate ar putea facilita constientizarea acestui proces ce are loc in organism si ar incuraja realizarea studiilor de specialitate ce pot conduce la descoperirea de noi oportunitati de tratare si prevenire a afectiunilor neuronale."Este necesar sa definim modul in care bacteriile ce se afla la nivelul intestinului interactioneaza cu corpul gazda pentru a conduce la aparitia bolilor, cu atat mai mult cu cat se stie ca microbiomul poate fi stimulat pentru a stimula bunastarea intregului organism," declara Dr. Friedland.Exista din ce in ce mai multe cercetari de specialitate ce sunt conduse de oamenii de stiinta din intreaga lume pentru a studia varietatea de microbi ce traiesc in organismul uman.O analiza genomica dezvaluie diversitatea de bacterii, virusuri, ciuperci, fungi si paraziti ce traiesc in corpul uman, majoritatea fiind la nivelul intestinului.In prezent, cercetatorii au inceput sa exploreze modul in care proteinele si alti metaboliti produsi de acestia afecteaza sanatatea altor organe si, in special, sanatatea creierului.Cu toate acestea, inca nu am ajuns sa avem o intelegere completa a asocierii dintre sanatatea creierului si cea a microbiomului, pe axa creier-intestin.Din cercetarile realizate recent aflam ca procesul fiziologic de pliere a proteinelor (prin intermediul caruia o polipeptida se pliaza in structura sa tridimensionala) este asociat cu neurodegenerarea si declansarea unor afectiuni precum Alzheimer, boala Parkinson si scleroza laterala amiotrofica."Este bine stiut faptul ca modelele de pliere a proteinelor neuronale participa la declansarea bolilor cerebrale. De asemenea, studiile realizate recent sugereaza ca structuri similare de proteine produse de bacteriile intestinale - denumite amiloide bacteriene - pot fi contribui la debutul proceselor neurodegenerative. Amiloidele bacteriene sunt produse de o gama larga de microbi ce locuiesc in tractul gastrointestinal, inclusiv in cavitatea bucala," declara Dr. Friedland.Amiloidul produs de bacteriile comensale poate declansa inflamatii la nivelul sistemului nervos central, nervului vag (situat la nivelul trunchiului cerebral in spatele urechilor), nervului trigemen (un nerv mixt, alcatuit din trei ramuri: nervul oftalmic, nervul maxilar si nervul mandibular), precum si receptorii olfactivi.Pe parcursul unui alt studiu efectuat de Dr. Friedland si colegii sai in urma cu un an, testele de laborator au aratat ca atunci cand bacteria E. coli situata la nivelul intestinului in randul soarecilor de laborator testati au produs amiloide, s-a declansat un proces de insamantare incrucisata intre acestea si amiloidele produse de organism la nivelul creierului."Lucrarea de fata sugereaza ca amiloidul produs de bacteriile comensale interactioneaza cu proteinele gazda ale organismului, declansand un nivel ridicat de inflamatie la nivelul creierului," adauga autorul studiului, care este de parere ca cercetarile ulterioare ar putea duce la dezvoltarea unor tratamente eficiente destinate sa previna si sa amelioreze simptomele specifice bolilor neurodegenerative.