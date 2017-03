Stephen Hawking: Suntem martori la o revolta globala impotriva expertilor

Stephen Hawking a sustinut saptamana trecuta o prelegere la Hong Kong - unde a aparut in fata publicului sub forma unei holograme 3D.Alegerea lui Donald Trump la Casa Alba a fost unul dintre "succesele de dreapta" cu repercusiuni grave asupra inovatiei si descoperirilor stiintifice viitoare."Cu Brexitul si cu Trump (...) suntem martori la o revolta globala impotriva expertilor", a declarat Hawking.Aceasta orientare catre dreapta s-a produs intr-un moment in care lumea se confrunta cu multiple crize de mediu, de la incalzire globala pana la taierea padurilor. "Raspunsul la aceste probleme va veni din partea stiintei si tehnologiei", a explicat fizicianul.