FOTO Un brand danez de incaltaminte si accesorii a lansat prima piele moale transparenta din lume

ECCO Leather a creat prima piele moale si transparenta din bovine, care vine pe piata cu calitati care includ o fiabilitate durabila si rezistenta la apa.Pielea transparenta este un subiect "mult eludat" de catre tabacari si designeri. Piele transparenta a mai fost realizata anterior, dar doar in bucati mici, iar atunci cand designerii au folosit aceasta materie prima pentru a crea obiecte materialul a devenit dur si a avut o rezistenta slaba la apa.O echipa de specialisti au finalizat zilele acestea un proiect la care lucreaza de 3 ani, in cadrul careia au studiat tehnici de tabacire a pielii folosite in Egiptul antic si Grecia antica. Descoperirea noului material a aparut atunci cand echipa a combinat aceste tehnici vechi cu aplicatii industriale moderne.Aceasta piele transparenta ce mentine proprietatile traditionale ale pielii de bovine este disponibila in doua grosimi: de 0,5 pana la 0,7 milimetri si de 0,8 pana la 1,0 milimetri, in nuante de chihlimbar, verde, negru, portocaliu si rosu.