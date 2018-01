Aceasta lampa stradala din Marea Britanie este alimentata de o excrementele canine

Transformarea excrementelor de animale in energie nu este o idee noua, dar inca nu am gasit o modalitate de a ne folosi pe deplin de aceasta energie. Un proiect inovator din Marea Britanie isi propune sa maximizeze acest potential si creeaza o lampa stradala care functioneaza pe baza excrementelor canine, scrie The Guardian Idea de la baza proiectului, creat de Brian Harper, este una destul de simpla- cei care detin caini pot depozita excrementele intr-o trapa si apoi rasucesc un maner. Continutul este apoi descompus de microorganisme, intr-un digestor anaerob, producand metan pentru a alimenta cu lumina si fertilizator.Aceasta nu este insa singura incercare de a folosi aceasta resursa la valoarea ei. Politicienii din Canada, Waterloo, au creat un sistem prin care cei care isi plimba cainii prin parcurile din oras sa depoziteze excrementele canine in unitatile de stocare din parc, create cu acest scop.Acestea sunt periodic golite pentru a fi trimise la centralele din zona, unde sunt descompuse impreuna cu alte forme de deseuri organice pentru a produce metan si apoi electricitate. Fertilizatorul care rezulta de pe urma acestui proces este vandut fermierilor.Analiza primelor cinci luni si unei cercetari care a durat 18 luni, sugereaza ca aceasta schema ar putea genera suficienta electricitate pentru a alimenta 13 locuinte si ar elimina 630 de kilograme de dioxid de carbon din atmosfera.