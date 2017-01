Sursa unor misterioase impulsuri radio rapide, de origine cosmica, identificata, in premiera, de astronomi

Impulsurile radio rapide sunt niste flash-uri de unde radioelectrice de energie inalta, cu o durata de ordinul milisecundelor.Detectat in premiera in 2007, acest fenomen i-a intrigat, timp de un deceniu, pe oamenii de stiinta care au incercat sa inteleaga acest fenomen care pare sa origineze din afara Caii Lactee, galaxia noastra.Pana in prezent au fost reperate doar 18 episoade FRB.In cursul anului trecut, cercetatorii au descoperit ca unul dintre aceste fenomene, identificat in noiembrie 2012 de radiotelescopul Arecibo din Puerto Rico, se repeta in mod neregulat.O echipa internationala condusa de Shami Chatterjee, de la Universitatea Cornell din SUA, a urmarit acest impuls denumit FRB 121102, folosind reteaua de radiotelescoape Karl Jansky Very Large Array (VLA), din New Mexico."Pana acum, FRB a fost detectat de radiotelescoape doar printr-o singura antena, la o rezolutie foarte scazuta. Am reusit sa aflam de unde provine datorita unor telescoape de rezolutie mai inalta", a explicat pentru AFP Shami Chatterjee.In cursul a 83 de ore de observatii facute anul trecut in decurs de 6 luni, VLA a detectat 9 impulsuri ale acestui FRB. "O buna bucata de vreme nu am observat nimic si apoi am detectat o serie de impulsuri care ne-au furnizat toate informatiile de care aveam nevoie", a declarat intr-un comunicat de presa astrofizicianul Casey Law de la Universitatea California din Berkeley.Telescopul optic Gemini North din Hawaii a permis apoi cercetatorilor sa stabileasca ca sursa impulsurilor se gaseste intr-o galaxie pitica situata la peste 3 miliarde de ani lumina de Terra. "O umila si modesta galaxie", potrivit lui Shriharsh Tendulkar, de la Universitatea McGill din Montreal.Datele indica faptul ca aceste impulsuri radio rapide nu provin din galaxia noastra, cel putin in ceea ce priveste FRB, a adauga el.Sursa FRB 121102/ Sursa foto: Gemini Observatory/AURA/NSF/NRCMai ramane sa fie descoperita natura sursei acestor impulsuri radio rapide. Cercetatorii care au publicat astudiul in revista de specialitate Nature au venit si cu cateva ipoteze in aceasta privinta.Inainte de descoperirea acestor FRB recurente, teoria cea mai raspandita era ca impulsurile radio rapide - pana atunci fenomene izolate - ar putea fi provocate de evenimente catastrofale soldate cu distrugerea sursei: explozia unei stele masive in stadiul de supernova sau ciocnirea a doua stele neutronice.Insa in conditiile in care vorbim de un fenomen recurent, este clar ca sursa impulsurilor ramane activa."Poate fi vorba despre un fenomen asociat unui nucleu galactic activ. Sau, de maniera mai plauzibila, de impulsurile gigantice emise de un magnetar", o stea neutronica ce genereaza un camp magnetic extrem de intens, considera Shami Chatterjee."Chiar daca raspunsul (cu privire la identitatea obiectului cosmic aflat la originea acestor impulsuri radio - n.red.) nu este clar, rezultatele cercetatorilor schimba profund ceea ce stim despre aceste fenomene si despre traseul lor", spune Heino Flake, de la Universitatea Radboud de Nimegue din Olanda, intr-un comentariu publicate de revista Nature."Precum niste buni detectivi, trebuie sa evitam adoptarea prea rapida a unor noi dogme, chiar daca avem impresia ca l-am prins pe suspect cu mata in sac. Impulsurile radio rapide sunt fugari agili si nu seamana neaparat toate intre ele", a adaugat Flake."Sarcina cea mai urgenta este sa descoperim daca FRB 121102 este un fenomen reprezentativ pentru toate impulsurile radio rapide", spune Shami Chatterjee."Personal, cred ca este vorba de un singur tip de sursa, insa, daca vom descoperi ca nu este cazul, cu atat mai bine: natura ne-a oferit doua mistere amuzante de rezolvat in loc de unul singur", a glumit cercetatorul.