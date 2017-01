O eclipsa partiala de Luna va avea loc in luna august si va fi fenomenul astronomic al anului in Romania

Potrivit sursei citate, in 2017 vor avea loc mai multe fenomene astronomice importante, vizibile atat in Romania, cat si pe glob.Printre acestea se numara eclipsa de Luna prin penumbra din 11 februarie (fenomen vizibil din Romania), eclipsa inelara de Soare din 26 februarie 2017 (fenomenul nu este vizibil din Romania), eclipsa totala de Soare din 21 august (fenomenul nu este vizibil din Romania).Alte fenomene astronomice vor avea loc pe: 12 ianuarie - planeta Venus la elongatie estica maxima (vizibil pe cerul de seara); 20 martie - echinoctiul de primavara; 7 aprilie - planeta Jupiter la opozitie (vizibila toata noaptea); 15 iunie - planeta Saturn la opozitie - (vizibila toata noaptea); 21 iunie - solstitiul de vara; 12 - 13 august - maximul curentului de meteori Perseide (ZHR = 60 - 100); 22 septembrie - echinoctiul de toamna; 13 - 14 decembrie - maximul curentului de meteori Geminide (ZHR = 120); 21 decembrie - solstitiul de iarna.Pe parcursul acestui an, cu prilejul celor mai importante fenomene si evenimente astronomice, Observatorul Astronomic si Planetariul din cadrul Muzeului "Vasile Parvan" vor organiza activitati cu publicul, pentru a populariza si promova astronomia, se mai arata in comunicat.