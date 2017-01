SpaceX a lansat cu succes o racheta Falcon, la patru luni dupa explozia de la rampa de lansare

Compania a reusit sa efectueze sambata si o noua coborare controlata, in conditii de siguranta, pe o platforma marina, recuperand astfel modulul principal al lansatorului spatial.Racheta de 70 de metri a fost lansata de la Baza Aeriana Vandenberg la ora 17:54 GMT, cu misiunea de a plasa pe orbita cei 10 sateliti.Ambitiile spatiale ale lui Elon Musk, CEO-ul si fondatorul SpaceX, au suferit o lovitura puternica in urma exploziei din pe 1 septembrie 2016. Un lansator al companiei a fost distrus atunci intr-o explozie puternica, produsa in timpul unor teste ale unor noi proceduri de alimentare cu carburant, pe o rampa de lansare din Florida.La 10 minute dupa lansarea de sambata, primul modul al rachetei Falcon, care s-a separat de restul lansatorului, a realizat o coborare controlata si a amerizat cu succes pe o platforma marina aflata in Oceanul Pacific, o miscare deja reusita de alte patru rachete SpaceX.Compania vrea sa reutilizeze rachetele pentru a diminua costurile.Firma americana are planificate peste 70 de misiuni, in valoare de peste 10 miliarde de dolari.Lansarea de sambata este prima dintr-un set de sapte misiuni planificate in colaborare cu Iridium, in baza unui contract de 468,1 milioane de dolari, a anuntat purtatoarea de cuvant a companiei, Diane Hockenberry.SpaceX intentioneaza sa opereze 27 lansari spatiale in 2017, de peste trei ori mai mult decat cele opt lansari pe care aceasta companie privata le-a efectuat in 2016, potrivit unui articol publicat vineri in The Wall Street Journal.