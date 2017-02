"Luna de zapada", eclipsa de luna si aparitia "Cometei de Anul Nou" - trei evenimente astronomice, in noaptea de vineri spre sambata

Ca urmare a perioadei in care are loc, influentata de caderi masive de zapada, ea a fost denumita astfel, iar o alta porecla folosita este "Luna foametei", din cauza vremii care facea dificila vanatoarea si aprovizionarea cu hrana.Anul acesta, in aceeasi noapte, va avea loc si o eclipsa de luna, care va fi vizibila de pe mai mult de patru continente, scrie space.com. La zece minute dupa ce luna plina va rasari, ea va intra in penumbra pentru patru ore.Noah Petro, cercetator al NASA, a declarat pentru space.com ca cel mai bun loc din care se poate urmari eclipsa ar fi "de pe un vas aflat in Oceanul Atlantic". Maximul acesteia va fi la ora Romaniei 02.34, la doua ore dupa intrarea in penumbra. Luna va fi vizibil mai intunecata. Eclipsa de luna se va incheia la ora 04.55 (11 februarie).Tot vineri noaptea, o cometa care isi face aparitia la fiecare cinci ani si patru luni va strabate cerul. Cometa 45P, descoperita de astronomii Minoru Honda, Antonin Mrkos si Ludmila Pajdusakova, in 1948, poarta numele acum de "Cometa de Anul Nou".