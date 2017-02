Compusi organici, descoperiti pe planeta pitica Ceres de sonda spatiala Dawn

Studiul, publicat joi in revista Science, a fost realizat de o echipa de oameni de stiinta care au analizat datele transmise de sonda spatiala Dawn, aflata pe orbita lui Ceres de aproape doi ani."Cred ca aceste molecule organice sunt inca departe de viata microbiana. Cu toate acestea, noua descoperire ne spune ca trebuie sa studiem mai departe planeta pitica Ceres ", a declarat Christopher Russell, cercetator la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), coordonatorul studiului si participant la misiunea sondei Dawn.Ceres este cel mai mare corp ceresc din centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter si se afla la o distanta fata de Soare care este de trei ori mai mare decat distanta dintre Terra si Soare.Structura sa contine materialele care existau in anumite parti ale Sistemului Solar in momentul formarii acestuia, in urma cu 4,5 miliarde de ani."Descoperirea indica faptul ca materia initiala a Sistemului Solar continea elementele esentiale pentru sustinerea vietii. Ceres a parcurs, probabil, doar acest proces pana acum. Pentru a face un pas mai departe in aceasta directie (pentru a deveni un corp ceresc capabil sa intretina viata, n.r.), ar fi fost nevoie de un corp ceresc mai mare, cu o structura si o dinamica mai complexe", a adaugat coordonatorul studiului.Materialele organice au fost detectate in apropiere de un crater cu diametrul de 50 de kilometri din emisfera nordica a planetei pitice Ceres. Desi compusii moleculari nu au putut fi identificati cu exactitate, structurile lor se potrivesc cu cele ale unor minerale din clasa gudronului, precum keritul si asfaltitul."Intrucat Ceres este o planeta pitica, ea ar putea sa isi fi pastrat caldura interna acumulata in timpul formarii sale si ar putea contine un ocean sub scoarta, fapt ce deschide posibilitatea ca viata primitiva sa se fi dezvoltat pe Ceres", a declarat Michael Kuppers, specialist in stiinte planetare la Centrul European pentru Astronomie Spatiala din Madrid, intr-un articol dedicat studiului publicat in revista Science.Bazandu-se pe zonele in care acei compusi organici au fost descoperiti pe Ceres, oamenii de stiinta au respins posibilitatea ca acestia sa fi fost adusi pe planeta pitica de comete si de asteroizi.Autorii studiului considera ca acei compusi organici s-au format in interiorul lui Ceres in urma activitatii hidrotermale, desi procesul prin care ei au fost adusi la suprafata ramane deocamdata un mister.