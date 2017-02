NASA va organiza o conferinta de presa, miercuri, despre "o descoperire facuta dincolo de Sistemul Solar" NASA va organiza o conferinta de presa, miercuri, in care va dezvalui o informatie majora despre exoplanete si va anunta "o descoperire majora facuta dincolo de Sistemul Solar", informeaza independent.co.uk, citat de News.ro Potrivit site-ului NASA, conferinta va dezvalui informatii despre descoperirile facute de cercetatorii americani cu ajutorul telescopului spatial Spitzer. Exoplanetele sunt planete care orbiteaza in jurul altor stele decat Soarele. NASA nu a facut alte precizari despre dezvaluirile pe care le va face in cursul conferintei de miercuri.Exoplanetele sunt corpurile ceresti din Univers care au cele mai mari sanse de a gazdui forme de viata, intrucat multe dintre ele seamana cu Terra si ar putea contine acele elemente chimice care stau la baza vietii. Tot mai multe exoplanete au fost descoperite de cercetatori in ultimii ani.Conferinta de presa va avea loc pe 22 februarie la ora 13.00 EST (20.00 ora Romaniei, n.r.) si va fi transmisa in streaming live pe postul NASA TV si pe site-ul NASA. La aceasta conferinta vor participa astronomi si experti in stiinte planetologice din mai multe tari ale lumii.Potrivit NASA, publicul larg va putea sa adreseze intrebari participantilor la conferinta folosind hashtagul #AskNASA in timpul evenimentului. De asemenea, agentia spatiala americana va organiza o sesiune de intrebari si raspunsuri pe platforma Reddit imediat dupa incheierea conferintei.