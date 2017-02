NASA urmeaza sa anunte miercuri "o descoperire facuta dincolo de Sistemul Solar"

Potrivit anuntului, conferinta vizeaza prezentarea unor noi informatii asupra unor planete care orbiteaza alte stele decat soarele, cunoscute drept exoplanete.NASA organizeaza adesea conferinte de presa in care prezinta informatii despre numeroasele activitati, initiative si misiuni pe care le organizeaza. Insa, in general, acestea sunt trecute cu vederea de publicul larg, NASA nefacand preamulta valva inaintea lor. De aceasta data, anuntarea publica cu doua zile in avans si felul prezentarii indica faptul ca ar putea urma o descoperire cu impact mai mare, scrie Wired Un astfel de anunt a precedat conferinta in carea fost prezentata descoperirea unei planete asemanatoare cu Terra care orbiteaza o stea indepartata si descoperirea apei pe Europa, satelitul planetei Jupiter.Anuntul va fi facut la ora 13:00 EST, rezultatele fiind publicate simultan in revista de specialitate Nature.Conferinta va fi transmisa live pe postul NASA TV si pe site-ul NASA.Desi nu putem sti ce urmeaza sa anunte agentia, descoperirile vor viza exoplanetele. Acestea sunt planete din afara Sistemului Solar care orbiteaza diferite stele.Cea mai cunoscuta exoplaneta este Proxima b, datorita proprietatilor ei asemanatoare cu cele ale Terrei. Proxima b este cea mai apropiata exoplaneta de Pamant iar oamenii de stiinta cred ca are o temperatura care ar permite existenta apei in stare lichida pe suprafata ei.