Doi cercetatori de la Harvard avanseaza o idee extravaganta: Misterioasele impulsuri radio rapide ar putea proveni de la nave extraterestre

Aceste impulsuri au fost detectate pentru prima data in 2007, de un astrofizician de la West Virginia University, Duncan Lorimer. Semnalul, foarte rapid, a durat mai putin de 5 milisecunde si nu avea originea in galaxia noastra. Pentru a genera un astfel de impuls este nevoie de o putere de 500 de milioane de ori mai mare decat soarele nostru. Oamenii de stiinta nu au gasit o explicatie coerenta si imediat au aparut numeroase speculatii.Una dintre cele mai recente idei avansate, si care urmeaza sa fie publicata in Astrophysical Journal Letters vorbeste despre extrateresti care navigheaza prin univers."O origine artificiala merita luata in seama si verificata", crede Avi Loeb, intr-o declaratie publicata joi.In urma cu zece ani, Lorimer si mentorul sau, Matthew Bailes, au descris fenomenul ca un impuls radio rapid. "In ziua in care am descoperit primul FRB nu am putut dormi deloc", spune Bailes, profesor la Swinburne University of Technology din Melbourne. De atunci, astrofizicienii au mai descoperit doar inca 25 astfel de FRB-uri.Unii oameni de stiinta au avansat ideea ca aceste impulsuri ar putea proveni de la stele neutronice masive, altii s-au gandit la gauri negre care mor."Nu exagerez cand spun ca sunt mai multe modele pentru ceea ce ar putea fi FRB decat FRB gasite", spune astronomul Shami Chatterjee, de la Cornell University.Dar "nu avem un model convingator pentru FRB la acest moment", arata Bailes, care precizeaza ca cea mai acceptata explicatie tine de o forma exotica de stea neutronica.Noua ipoteza, avansata de Loeb si de Manasvi Lingam, este si cea mai exotica: extraterestrii care navigheaza prin spatiu. Cei doi au analizat posibilitatea de a crea un transimtator radio suficient de puternic pentru ca semnalul sau sa poata fi detectat la distante imense si au constatat ca, daca transmitatorul este alimentat de un soare, atunci lumina care ar cadea pe o planeta de doua ori cat Pamantul ar fi suficienta pentru a genera energia necesara.Cei doi cercetatori de la Harvard precizeaza insa ca ideea avansata de ei tine mai degraba de posibilitate decat de probabilitate.Articolul celor doi cercetatori poate fi citit aici