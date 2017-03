Astronomii cauta, cu ajutorul Telescopului Hubble, supravietuitorul stelar al unei supernove

Un grup de astronomi a folosit Hubble pentru a studia ramasitele supernovei de tip Ia SNR 0509-68.7, cunoscuta si ca N103B. Ramasitele sunt localizate in Marele Nor al lui Magellan, la putin peste 160.000 de ani lumina distanta de Terra.Spre deosebire de multe alte ramasite de supernova, ramasitele supernovei N103B nu par sa aiba forma sferica, ci mai degraba o forma eliptica.Astronomii suspecteaza ca o parte din materialul ejectat in explozie a lovit un nor mai dens de material interstelar, care i-a incetinit viteza. Faptul ca invelisul de material in expansiune este deschis intr-o parte sustine aceasta idee.Astronomii cred ca supernovele de tip Ia se produc in sisteme binare in care cel putin una dintre stele este o pitica alba.La ora actuala exista doua teorii principale care descriu cum aceste sisteme binare devin supernove. Studii precum cel de fata, din care face parte noua imagien a supernovei N103B - si care presupune cautarea ramasitelor unor explozii mai vechi - ii poate ajuta pe astronomi sa confirme una dintre teorii.O teorie propune ca ambele stele din sistemul binar sunt stele pitice albe. ddaca cele doua stele fuzioneaza, atunci asta ar duce, in cele din urma, la o supernova de tip Ia.Cea de a doua terorie propune ca doar una dintre cele doua stele este pitica alba, companionul sau fiind o stea obisnuita. In aceasta teorie, materialul de la steaua companion este atras catre pitica alba, pana cand masa sa ajunge la limita, rezultand o explozie dramatica. In acest scenariu, teoria indica faptulca steaua obisnuita ar trebui sa supravietuiasca exploziei, cel putin intr-o forma sau alta. Totusi, pana acum nu a fost gasit niciun timp de companion, sau ramasitele lui, in vreun tip de supernova.Astronomii au analizat ramasitele supernovei N103B cautand un astfel de companion. Ei au sperat sa gaseasca o stea in apropiere de centrul exploziei.Ei au gasit intr-adevar o stea candidat care indeplineste criteriile pentru tip de stea, luminozitate si distanta de centrul exploziei initiale.Aceasta stea are, cu aproximatie, aceeasi masa ca Soarele, insa este inconjurata de un invelis de material fierbinte care a fost, probabil, ejectat din sistemul pre-supernova.Cu toate ca aceasta stea este un concurent rezonabil pentru a fi companionul supravietuitor al N103B, statutul sau nu poate fi confirmata fara alte investigatii si fara o confirmare spectroscopic. Cautarile continua.