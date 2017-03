VIDEO SpaceX a lansat cu succes prima racheta spatiala reutilizata

Aceasta dubla reusita - o realizare fara precedent in istoria spatiala - de relansare a unei rachete deja folosite, urmata de o noua recuperare a vehiculului, a fost laudata de miliardarul Elon Musk, fondatorul SpaceX, care o considera un pas revolutionar facut in directia reducerii costurilor de lansare si a scurtarii intervalului de timp dintre lansarile spatiale."Aceasta este o zi uriasa. Mintea mea e coplesita", le-a spus Elon Musk reporterilor americani, dupa lansarea rachetei.Compania SpaceX a avut nevoie de 15 ani pentru a demonstra ca o racheta - care, in mod tipic, este abandonata in ocean dupa un zbor spatial - poate fi recuperata si reutilizata.CEO-ul SpaceX a spus ca urmatorul obiectiv al sau este acela de a pregati rachetele pentru a fi lansate inca o data intr-un interval de 24 de ore si a spus ca acest lucru ar putea fi realizat inainte de finalul acestui an."Exista potential pentru o reducere de 100 de ori a costurilor care asigura accesul in spatiu. Daca vom putea sa realizam acest lucru, atunci omenirea poate sa devina o civilizatie care va calatori prin spatiu si va ajunge acolo, sus, printre stele. Asta imi doresc pentru viitor", a spus Elon Musk.Lansatorul Falcon 9, care a zburat pentru prima data pe orbita in aprilie 2016, a decolat de aceasta data de la Kennedy Space Center joi, la ora locala 18.27 (22.27 GMT), cu misiunea de a plasa pe orbita un satelit de comunicatii pentru compania luxemburgheza SES.Principalul modul al lansatorului s-a separat apoi de restul rachetei si a revenit pe Terra, realizand - pentru a doua oara - o coborare controlata, la punct fix, pe o platforma din Oceanul Atlantic.Al doilea etaj al lansatorului, care nu este recuperabil, si-a continuat zborul si a plasat pe orbita un satelit SES-10, care va furniza servicii de televiziune si comunicatii pentru America Latina."Am facut un pic de istorie, astazi. Am deschis usa catre o era complet noua in istora zborurilor spatiale", a declarat Martin Halliwell, directorul departamentului de tehnologie din cadrul SES, care a participat alaturi de Elon Musk la conferinta de presa de joi.SpaceX a reusit pentru prima data sa readuca pe Terra o racheta orbitala dupa lansare in decembrie 2015 si, de atunci, a repetat aceasta performanta de noua ori. Lansatorul Falcon 9 lansat joi, in cea de-a 33-a misiune spatiala a companiei americane, a fost primul vehicul SpaceX care a reusit o amerizare controlata, in 2016.Prin reutilizarea rachetelor sale, SpaceX doreste sa obtina o reducere a costurilor de lansare cu aproximativ 30%. Costul lansarii unei rachete din gama Falcon 9 este de 62 de milioane de dolari.Insa economiile obtinute nu se vor reflecta asupa tuturor clientilor companiei SpaceX, iar unii dintre ei au asteptat rezultatele lansarii de joi inainte de a accepta sa isi plaseze produsele la bordul unor rachete reutilizabile, a precizat Elon Musk.SpaceX a cheltuit cel putin 1 miliard de dolari pentru a dezvolta tehnologia care permite revenirea la punct fix a rachetelor sale si relansarea ulterioara a acestora si ar putea sa isi recupereze investitia in anul urmator.Potrivit Reuters, rachetele SpaceX ar putea fi capabile sa fie lansate de 10 ori fara sa fie modificate si de 100 de ori dupa anumite reconditionari.Racheta care a revenit joi pe Terra va fi donata si expusa la Cape Canaveral Spaceport.SpaceX lucreaza in aceasta perioada si pentru a dezvolta un vehicul spatial care va fi capabil sa transporte pasageri pe orbita, iar doi viitori turisti spatiali - ale caror identitati nu au fost inca dezvaluite - au semnat deja contractele pentru un zbor in jurul Lunii.Obiectivul pe termen lung al companiei SpaceX, anuntat deja de Elon Musk, este acela de a infiinta o colonie umana pe planeta Marte si de a asigura servicii de transport spatial intre Terra si Marte.