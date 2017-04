Vrei in spatiu si sa lenevesti toata ziua? Cercetatorii francezi iti ofera 16.000 de euro pentru a sta doua luni in pat

Cercetatorii francezi de la Institutul pentru Medicina Spatiala si Fiziologie fac publicitate la ceea ce ar putea fi, la propriu, un loc de munca de vis. Acestia cauta voluntari care sa petreaca 60 de zile stand intinsi pe spate, pentru a studia efectele microgravitatii, o stare de impodenrabilitate virtuala, potrivit The Guardian Cei 24 de candidati eligibili - barbati intr-o forma fizica buna, sportivi, cu varste cuprinse intre 20 si 45, nefumatori, nu au alergii si au un indice de masa corporala intre 22 si 27 - vor avea de trecut o serie de teste cu doua saptamani inainte si dupa cele doua luni petrecut in pat."Idea acestui studiu este de a reproduce imponderabilitatea Statiei Spatiale Internationale," a declarat dr. Arnaud Beck, coordonatorul proiectului pentru 20 Minutes."In timpul primelor doua saptamani, cercetatorii vor face o serie de teste si masuratori asupra voluntarilor. Ulterior, acestia vor trebui sa stea o perioada de 60 de zile in pat, cu capul putin inclinat in jos, la mai mutin de sase grade.