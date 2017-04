VIDEO Telescopul Hubble a reusit sa schiteze un portret al planetei Jupiter

Pe 7 aprilie, Jupiter va intra in opozitie, punct in care planeta este situata chiar vizazi de Soare. Acest lucru inseamna ca Soarele, Pamantul si Jupiter se aliniaza, astfel incat planeta noastra va fi asezata intre Soare si gigantul gazos (n. red.: Un gigant gazos este o planeta mare, care nu are drept component de baza piatra sau alt material solid. In Sistemul Solar exista patru giganti gazosi: Jupiter, Saturn, Uranus si Neptun).Ultima imagine a telescopului Hubble prezinta o vedere exacta a lui Jupiter si dezvaluie o multitudine de caracteristici ale atmosferei sale dense.Suprafata planetei Jupiter este impartita in mai multe benzi colorate distincte, care merg paralel cu Ecuatorul. Aceste benzi apar ca urmare a diferentelor in ceea ce priveste opacitatea norilor, care contin diferite cantitati de amoniac congelat; benzile mai deschise la culoare au concentratii mai mari decat cele care prezinta o culoare mai inchisa. Concentratiile diferite sunt separate de vanturi rapide, care pot atinge viteze de pana la 650 de kilometri pe ora.Cea mai usor de recunoscut caracteristica a acestei planete este uriasa furtuna anticiclonica, denumita Marea Pata Rosie, suficient de mare pentru a devora dintr-odata o intreaga planeta de marimea Pamantului. Ultimele imagini, captate cu ajutorul telescopului Hubble, confirma faptul ca furtuna uriasa, care a durat pe suprafata planetei Jupiter timp de cel putin 150 de ani, continua sa se diminueze. Motivul, insa, este inca necunoscut.Pe langa celebra Marea Pata Rosie, mai poate fi observata si o furtuna de dimensiuni mai mici, intalnita la latitudini sudice mai indepartate. Datorita similaritatilor dintre cele doua, cea din urma a fost denumita Mica Pata Rosie.Observatiile despre Jupiter fac parte din programul Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), care permite telescopului Hubble sa dedice timp pentru observarea planetelor exterioare in fiecare an. In acest fel, oamenii de stiinta au acces la o colectie de harti, care ii ajuta sa inteleaga nu numai atmosferele planetelor gigantice din Sistemul Solar, dar, de asemenea, atmosferele propriei noastre planete si ale planetelor care sunt descoperite in jurul altor stele. Programul a inceput in 2014 cu Uranus, iar in 2015 au fost studiate Jupiter si Neptun. In 2018, acesta va incepe vizualizarea planetei Saturn.