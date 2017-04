VIDEO A fost descoperita o planeta care ar putea gazdui viata/ LHS 1140b are o raza de 1,4 ori mai mare decat cea a planetei Pamant

Noua planeta, cunoscuta sub numele de LHS 1140b, primeste suficienta lumina de la stea pentru a permite existenta apei lichide, o conditie necesara vietii pe Pamant. Aceasta se afla la 39 de ani-lumina departare (n. red.: un an-lumina reprezinta 9.460 miliarde de kilometri) de sistemul nostru solar - destul de aproape pentru ca telescoapele sa poata detecta molecule de oxigen."Cu aceasta descoperire, avem acum o lume similara cu Pamantul in ceea ce priveste unele aspecte si diferita in ceea ce priveste alte aspecte. Acest lucru este destul de palpitant", spune Amaury Triaud, de la Universitatea Cambridge.Primele semne care ar fi putut confirma existenta acestei planete au fost inregistrate in 2014, insa nimeni nu a observat prezenta sa pana la Jason Dittmann, de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics din Cambridge (SUA), co-autor al studiului."Se pare ca a fost ascunsa acolo in tot acest timp", a declarat Dittmann.LHS 1140b prezinta o raza de 1,4 ori mai mare decat cea a planetei Pamant, iar cercetatorii sustin ca planeta este stancoasa, la fel ca planeta noastra.