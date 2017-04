Google dedica un Doodle sondei Cassini, care a inceput coborarea finala spre Saturn, unde se va dezintegra in toamna

Follow @CassiniSaturn for updates during its daring #GrandFinale as it goes where no spacecraft has gone before—between #Saturn & its rings! pic.twitter.com/Xs49POZceC — NASA JPL (@NASAJPL) 26 aprilie 2017

Dotata cu 12 instrumente, sonda a executat cu succes in 22 aprilie cel de-al 127-lea si ultimul survol apropiat de Titan, cea mai mare luna a planetei, trecand la doar 979 kilometri de suprafata si suferind o puternica acceleratie, potrivit NASA.Sonda urmeaza sa orbiteze in jurul lui Saturn de inca 22 de ori, inainte de marea coborare, urmand sa zboare intre atmosfera inalta a planetei si inelele interne, o zona de 2.400 kilometri care nu a mai fost niciodata explorata.Prima coborare printre inele este prevazuta miercuri la ora 09,00 GMT. Cassini va pierde orice contact cu Terra timp de 24 de ore, perioada in care nava va fi aproape de Saturn.Cassini ar urma sa reia comunicatiile cu Terra cel mai devreme joi, la ora 07,05 GMT, pentru a transmite imagini si date stiintifice."Ultima perioada de viata a Cassini va fi ca un foc de artificii, deoarece aventurandu-se intre suprafata lui Saturn si inelele sale, nava va efectua masuratori stiintifice care ar fi imposibile altfel", a spus Luciano Iess, membru al echipei de cercetare Cassini de la universitatea italiana La Sapienza.In timpul lungii sale misiuni in jurul Saturn, Cassini a facut importante descoperiri, precum marile de metan lichid de pe Titan si existenta unui vast ocean de apa sarata sub suprafata inghetata a lui Encelade, o mica luna saturniana.In 13 aprilie, NASA a anuntat ca Enceladus si Europa ar putea sa intretina forme de viata extraterestra La 20 de ani dupa lansare, Cassini nu mai are carburant, a explicat NASA."Cassini va face cu siguranta cele mai extraordinare observatii la finalul vietii sale", crede Linda Spilker, responsabil stiintific al misiunii la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al Nasa.Cercetatorii spera sa obtina date pretioase legate de structura interna a lui Saturn, campul sau magnetic si originea inelelor sale."Potrivit celor mai bune modele matematice ale noastre, credem ca spatiul dintre inele si planeta este liber de deseuri suficient de mari pentru a afecta sonda", spune Earl Maize de la JPL".Cande Cassini va efectua ultima sa coborare in atmosfera lui Saturn, va continua sa transmita date ale mai multor instrumente, in special legate de compozitia atmosferei, pana la pierderea semnalului.