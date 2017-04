NASA a lansat cu succes un balon cu aer cald ursias pentru a studia spatiul cosmic apropiat

Un balon cu aer cald de dimensiunile unui stadion, lansat de NASA din Noua Zeelanda, a inceput sa colecteze date din spatiul cosmic apropiat. Acesta isi incepe calatoria de o suta de zile, dupa ce alte cateva incercari au esuat din cauza conditiilor meteorologice, relateaza Reuters Balonul va inconjura Pamantul de doua-trei ori, detectand particule cosmice de energie ultra-inalta care patrund in atmosfera. "Originea acestor particule este problema pe care dorim sa o rezolvam. Provin din gauri negre din centrul galaxiilor, din stele mici sau din alta parte?", a declarat Angela Olinto, profesor al Universitatii din Chicago si cercetatoare a proiectului.Lansat marti in Wanaka, in partea de sud a Noii Zeelande, balonul va colecta informatii la 34 km deasupra Pamantului. Urmatorii pasi ai cercetarii vor include o misiune spatiala aflata in stadiul de proiectare, conform Angelei Olinto.Originea particulelor de mare energie reprezinta unul dintre cele mai mari mistere ale astrofizicii. Aceste particule, numite radiatii cosmice cu super-energie, vin din spatiu si se lovesc de Pamant cu o energie atat de mare incat fizicienii intampina dificultati in a crede ca existenta lor e posibila, ca sa nu mai ziceam de a le explica, scrie The Physics arXiv Blog Aceste raze cosmice pot avea o energie de 10^20 electronvolti (eV); pus in context, ar insemna un singur proton cu aceeasi energie ca o minge de baseball care zboara cu o viteza de 100 de km/ora.Astfel de particule sunt foarte rare. Fizicienii detecteaza pe Terra, in medie, mai putin de o particula pe kilometru patrat in decurs de un secol. Insa din aceasta cauza sunt foarte dificil de studiat.