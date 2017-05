Doi asteroizi din sistemul solar au primit nume romanesti: (10466) Marius-Ioan si (10707) Prunariu

Noile nume de asteroizi - (10466) Marius-Ioan si (10707) Prunariu - au fost anuntate in circulara publicata de catre Uniunea Astronomica Internationala in aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Agentiei Spatiale Romane , in care se arata ca propunerea numelor a venit din partea Institutului Astronomic al Academiei Romane.(10466) Marius-Ioan este un asteroid descoperit in 1981, pe 1 martie. Are un diametru de 2.6 km, semiaxa mare de 2.332 unitati astronomice (U.A.) [1] si o perioada de revolutie de 1301 zile. Asteroidul poate ajunge la o distanta minima de Pamant de 1.13 U.A.Marius-Ioan Piso este presedintele Agentiei Spatiale Romane si membru al Consiliului Consultativ al Academiei Internationale de Astronautica IAA (din 2006), reprezentant national in Comitetul Stiintific NATO (din 2004) si membru al bordului Grupului Consultativ pe Tehnologii Spatiale din cadrul Organizatiei pentru Cercetare si Tehnologie din NATO (din 2005), reprezentant al Romaniei la Agentia Spatiala Europeana (din 1998), printre altele.Asteroidul (10707) Prunariu a fost descoperit in acelasi an (in 1981), pe 24 octombrie. Cu un diametru de 6.0 km si semiaxa mare de 2.431 U.A., acest asteroid face o rotatie in jurul Soarelui in 1385 de zile. Asteroidul poate ajunge la o distanta minima de Pamant de 0.87 U.A. Numele asteroidului este acum legat de primul si singurul cosmonaut roman care, la varsta de 28 de ani, a zburat la bordul Soyuz 40 pana la complexul orbital Salyut 6 intr-o misiune cosmica ce a durat aproximativ 8 zile. Dumitru-Dorin Prunariu este presedinte onorific al Agentiei Spatiale Romane si vicepresedinte al Comitetului de Relatii Internationale al Agentiei Spatiale Europene (ESA).