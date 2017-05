FOTO Sonda Juno ne dezvaluie cum arata polul sud al planetei Jupiter, acoperit de un roi de furtuni inghesuite una in alta

Cicloanele de la polii lui Jupiter au dimensiuni comparabile cu ale Pamantului, sistemele de furtuni coboara adanc spre inima gigantului gazos iar planeta are un camp magnetic mamut, cu noduli, ce ar putea indica faptul ca a fost generat mai aproape de suprafata planetei decat se credea pana acum, potrivit NASA Imaginile furnizate de Juno arata ca ambii poli ai lui Jupiter sunt acoperiti de roiuri de furtuni care se inghesuie una in alta.“Suntem nedumeriti in privinta modului in care s-au format, cat de stabila este configuratia si de ce polul nord nu arata ca polul sud”, a spus Scott Bolton, cercetator principal pentru Juno la Southwest Research Institute din San Antonio.