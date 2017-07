Titan, luna planetei Saturn, ar putea gazdui viata/ Potrivit cercetatorilor, Titan are calitati similare cu cele ale planetei noastre

Un studiu disponibil pe arXiv se concentreaza pe acest lucru. Se pare ca Titan ar putea avea destule rezerve de energie pentru a sustine o populatie formata din aproximativ 300 de milioane de oameni, similara cu populatia SUA."Luna lui Saturn, Titan, se afla in pozitia optima in sistemul solar pentru a gazdui viata", sunt de parere cercetatorii Amanda Hendrix de la Institutul de Stiinte Planetare din Arizona si Yuk Yung de la Caltech din California."Are calitati similare cu cele ale Pamantului si o atmosfera care ofera protectie impotriva radiatiilor daunatoare, spre deosebire de orice alta suprafata solida din sistemul solar."In lucrare, cercetatorii subliniaza o serie de surse diferite de energie care ar putea sustine viata: energie nucleara, energie chimica, energie hidroelectrica, energie eoliana si chiar energie solara."Resursele naturale ale sale prezinta mai multe optiuni pentru sursele de energie folositoare pentru viitori vizitatori ai lunii", au concluzionat cercetatorii.Planeta Saturn are 62 de sateliti naturali, dintre care cel mai mare este Titan.