​Cercetatorii incearca sa stabileasca sursa unor semnale radio stranii provenite de la o stea apropiata de Pamant, la doar 11 ani lumina

Weird Radio Signals Detected from Nearby Red Dwarf Star https://t.co/tFK09QENEj pic.twitter.com/Ghc1cY403R — Prof. Abel Méndez (@ProfAbelMendez) July 17, 2017

Aceste emisii "foarte stranii" par unice pentru o stea de tipul "pitica rosie", spun cercetatorii de la observatorul Arecibo din Porto Rico, subliniind ca observatii similare efectuate nu au permis captarea unor semnale similare.In aprilie si mai anul trecut, cercetatorii au inregistrat semnale provenind de la mai multe stele din aceeasi vecinatate, printre care Gliese 436, Ross 128, Wolf 359 si HD 95735.Dupa ce au analizat aceste date, ei au constatat ca steaua Ross 128 este cea care a emis straniile semnale radio."Am realizat ca aceste semnale erau foarte stranii in secventa de zece minute in care le-am captat", scrie Abel Mendez, directorul laboratorul universitatii Porto Rico din Arecibo, adaugand ca originea lor este necunoscuta."Consideram ca aceste semnale nu sunt interferente radio deoarece ele sunt unice la Ross 128 si studii efectuate pe alte stele imediat dupa si inainte de a fi captat aceste emisii nu au aratat nimic similar", a explicat el."Nu stim originea acestor semnale dar exista trei principale explicatii posibile", a continuat astronomul.Ar putea fi astfel vorba de o eruptie de tip solar, de emisii provenite de la un alt obiect in campul de observare al Ross 128 sau de explozia unui satelit al stelei care circula pe o orbita foarte indepartata.Astronomul a explicat cu o urma de ironie ca "ipoteza unei emisii provenite de la extraterestrii se afla foarte departe in urma unor numeroase alte explicatii posibile".Duminica seara, oamenii de stiinta au efectuat noi studii ale stelei la observatorul Arecibo. Cercetatorii de la SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) din Berkeley, California, au ascultat si ei emisiile provenite de la Ross 128 cu telescoapele Green Bank si Allen Telescope Array."Trebuie sa colectam date de la alte telescoape pentru a aduna aceste observatii inainte de a ajunge la o concluzie, probabil pana la sfarsitul saptamanii", a scris luni profesorul Mendez pe Twitter ( @ProfAbelMendez ).Concluziile acestor studii vor fi publicate pe @PlaneyHabLab si @NAICObservatory.