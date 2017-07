Geanta cu praf de pe Luna vanduta cu 1,8 milioane de dolari

O geanta mica, alba, care a calatorit pana la Luna si inapoi (la propriu si la figurat) a fost achizitionata pentru suma de 1,8 milioane de dolari la o licitatie a companiei Sotheby, potrivit New York Times Geanta, care contine inca particule de praf de pe Luna, a fost utilizata in anul 1969 de catre Neil Armstrong pentru a colecta mostre de pietre lunare.Sotheby nu a identificat inca persoana care a achizitionat obiectul.Licitatia a fost organizata cu scopul de a vinde 173 obiecte din domeniul explorarii spatiale, printre care se numara poze, artefacte si modele de aeronave spatiale. Aceasta a avut loc la cea de-a 48-a aniversare a zilei in care Neil Armstrong si Buzz Aldrin au pasit pentru prima data pe Luna.Geanta a fost in posesia mai multor proprietari pana sa ajunga la actualul cumparator: la intoarcerea de pe Luna, s-a aflat in custodia NASA, apoi a fost imprumutata unui muzeu din Kansas, Cosmosphere, a fost gasita in 2003 in garajul fostului proprietar al muzeului si a apartinur unui judecator din Illinois, care a cumparat-o in 2015 la o licitatie."Ceea ce o face atat de speciala este faptul ca a fost acolo la prima aterizare pe Luna, a fost folosita de primul om care a pasit pe Luna, pentru a aduce mostre. Asa ca mereu exista fascinatie", a declarat Cassandra Hatton, vicepresedinte Sotheby.