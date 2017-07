Datele oferite de sateliti arata ca este multa apa in solul lunar

"Am gasit 'semnatura apei' peste tot in adancimile Lunii, utilizand datele din satelit", a declarat pentru AFP Shuai Li, de la universitatea Brown, din Providence, in SUA, coautor al studiului.Prezenta apei pe Luna nu mai este insa subiect de dezbatere in prezent. Deja in 2008 cercetatorii au descoperit molecule de apa in interiorul bucatilor de magma aduse pe Pamant de astronautii din misiunile Apollo."Ramane de aflat daca aceste esantioane reflecta conditiile generale ale zonelor de profunzime ale Lunii sau reprezinta mai degraba regiuni bogate in apa exceptionale, anormale intr-un sol 'sec'", a spus Ralph Milliken, tot de la universitatea Brown din Providence si coautor al studiului.Utilizand datele din satelit, cei doi cercetatori au scos in evidenta ca depozitele vulcanice contin cantitati exceptional de ridicate de apa, provenind din adancurile Lunii.Potrivit studiului, zacamintele contin putina apa (mai putin de 0,05%), dar sunt enorme, putand atinge pana la 1.000 kmp.Asa se face ca satelitul Pamantului ar fi "suprinzator de bogat in apa", potrivit cercetatorilor.