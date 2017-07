Astronomii au descoperit un corp spatial care ar putea fi primul satelit din afara Sistemului Solar

Astronomii au descoperit un obiect care ar putea fi prima Luna localizata dincolo de Sistemul Solar. Daca este autentic, satelitul natural din afara Sistemului Solar ar putea sa aiba aproximativ masa planetei Neptun si orbiteaza in jurul unei plate de dimensiunea Jupiterului dar cu o masa de zece ori mai mare, potrivit BBC Semnalul din partea corpului spatial a fost detectat de catre Telescopul Kepler Space al Nasa.Astronomii planuiesc sa inceapa observatia corpului spatial cu ajutorul Hubble, in octombrie.Pana acum, cercetatorii au descoperit mai mult de 3000 de exoplanete - corpuri spatiale care orbiteaza in jurul unor stele, altele decat Soarele.