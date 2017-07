Oamenii de stiinta au descoperit pe Titan, satelitul lui Saturn, o substanta chimica foarte importanta pentru dezvoltarea vietii

Astronomii care studiaza atmosfera celui mai mare satelit al lui Saturn, Titan, au descoperit "cantitati mari" dintr-o substanta chimica care ar putea fi "un pas important pentru dezvoltarea vietii", potrivit Daily Mail Pe Pamant, substanta cunoscuta drept cianura de vinil este folosita in procesul de creare a plasticului, dar, in mediul aspru de pe Titan, ar putea forma structuri flexibile asemanatoare cu membrana care inconjoara celulele animale si vegetale.Cercetatorii au afirmat ca au "descoperit categoric" materialul si presupun ca exista o mare cantitate din acesta pe suprafata satelitului."Am descoperit dovezi convingatoare ca acrilonitrilul (cianura de vinil) este prezent in atmosfera lui Titan si credem ca o cantitate importanta din aceasta materie prima ii atinge suprafata", a declarat Maureen Palmer, cercetator in cadrul Centrului Goddard pentru Astrobiologie, la Centrul Goddard pentru Zbor in Spatiu al NASA.