Eclipsa partiala de Luna vizibila astazi din Romania. Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu va fi deschis de la 21.00

Eclipsa va avea maximul la ora 21.20, cand partea de jos a discului selenar va capata o culoare portocalie-rosiatica.Fenomenul va incepe la ora 18.49, cand Luna inca nu a rasarit. Luna va intra in penumbra Pamantului la ora 20.22, cand rasare dinspre orizontul est-sud-est. Din acest moment, eclipsa va putea fi observata si din Romania.Luna va iesi din penumbra Pamantului la ora 22.18, iar eclipsa se va incheia la 23.51.Potrivit astro-urseanu.ro, urmatoarea eclipsa totala de luna va avea loc pe 31 ianuarie 2018, insa in Romania va fi vizibila partial - ultima ora.Dumitru Ciprian Vintdevara, muzeograf la Observatorul Astronomic din Barlad, a declarat pentru Agerpres ca, din Romania, aceasta eclipsa partiala poate fi observata chiar la inceputul ei, maximumul fenomenului producandu-se la ora 21.20. Magnitudinea eclipsei va fi 0.252, cu o acoperire la faza maxima de 25.2%."Cu prilejul acestui fenomen astronomic, Observatorul Astronomic al Muzeului "Vasile Parvan" din Barlad va organiza mai multe activitati cu scopul popularizarii si promovarii astronomiei in randul publicului. In seara zilei de 7 august, la ora 19.00, va invitam la sediul Observatorului Astronomic la o prezentare publica, unde o sa vorbim despre eclipsele de Luna. Intre orele 20.30 - 23.30, o sa organizam observatii astronomice in strada, in zona parcului "Victor Ion Popa". In acelasi timp, cu ajutorul telescopului principal, de la sediul Observatorului Astronomic, o sa transmitem live eclipsa partiala de Luna, pe Internet", a aratat Dumitru Ciprian Vintdevara.