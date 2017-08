Curentul de meteori Perseide va inregistra un maxim in noaptea de 12 spre 13 august

In perioada de activitate a Perseidelor, intre 17 iulie si 24 august, se pot observa, pe langa meteorii ce nu apartin unui curent (sporadici), si meteori ce par ca vin din constelatia Perseus.Din Romania nu se va vedea maximul, pentru ca va fi zi in acel interval. Insa, se va putea observa panta ascendenta si cea descendenta a maximului, in noptile de 11 spre 12 august si 12 spre 13 august."Puteti observa perseide si cu o noapte inainte si cu una dupa maxim, numarul de stele cazatoare vizibile fiind un pic mai mic. Cea mai buna perioada de observare este dupa miezul noptii pana dimineata. Orice meteor a carui traiectorie inversa ajunge in constelatia Cassiopeia (intre Cassiopeia si Perseu) este o "perseida". Din pacate Luna va fi la cateva zile dupa faza de Luna Plina, rasarind la ora 23. Lumina acesteia strica observatiile, insa tot se vor vedea cateva zeci de stele cazatoare pe ora, pe intregul cer", au anuntat reprezentantii Observatorului Astronomic, pe site-ul acestuia.Fenomenele astronomice se urmaresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite, motiv pentru care din orasele mari nu se pot observa multi meteori. Persoanele care vor observa Perseidele din zonele cu cer curat pot vedea pana la 100 de meteori pe ora, spre deosebire de persoanele aflate in orase, care vor putea observa 10-20 de meteori pe ora.Meteorii pot fi observati si fara un instrument astronomic, urmarind bolta cereasca."Urmarind bolta cereasca veti vedea stelele si Calea Lactee. Uneori o dara luminoasa, ce va dura mai putin de o secunda, se va vedea printre stele. In vechime parea ca una din stelele de pe cer a cazut, de aici venind numele de ￯stea cazatoare￯. Desigur ca stelele nu au cum sa cada, de fapt ati observat o particula foarte mica, sub un milimetru diametru, ce a intrat in atmosfera Pamantului si la frecarea cu aerul a facut ca acesta sa emita lumina (ionizare)", arata site-ul Astronomic.Curentul de meteori Perseide apare ca de obicei, in luna august. Denumite dupa constelatia din care par ca vin, Perseidele reprezinta unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi care se manifesta in fiecare an. Perseidele sunt cunoscute pentru ca se manifesta intr-o perioada a concediilor si a vacantelor, in care oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.Fenomenul de stea cazatoare este arhicunoscut. Dara luminoasa de pe cer este lasata de o particula cu un diametru de sub un milimetru care aprinde aerul cand intra in atmosfera Pamantului. Pentru o fractiune de secunda, acest fenomen, denumit de astronomi "meteor", este vizibil de la sol. Particula de praf cosmic care arde in atmosfera se numeste "meteoroid", iar rocile din spatiu care cad uneori pe Pamant se numesc "meteoriti", precizeaza astro-urseanu.ro.Toate aceste particule de praf provin din cometa Swift-Tuttle, care, atunci cand trece pe langa Soare, sublimeaza, iar praful cosmic prins in nucleul ei inghetat este eliberat in spatiu.Totusi, Perseidele nu reprezinta o ploaie de stele - eveniment foarte rar, in timpul caruia se pot observa cateva mii de meteori pe ora.