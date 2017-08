Sonda Cassini va atinge pentru prima data atmosfera lui Saturn 

Imagine, in culori reale, a lui Saturn

Sonda Cassini va mai orbita in jurul lui Saturn numai de cinci ori pana la incheierea misiunii, programata in luna septembrie, informeaza IFL Science Prima dintre acestea va incepe duminica, pe 13 august. Cassini va zbura la doar 1700 de km de norii lui Saturn, apropiindu-se de atmosfera mai mult decat a facut-o vreodata.In timpul acestui zbor, este de asteptat ca sonda sa treaca printr-o portiune destul de mare din atmosfera planetei, astfel incat va fi nevoie sa foloseasca micile sale propulsoare pentru a preveni forta de atractie prea mare.Aceasta este prima data cand Cassini, care s-a apropiat de Saturn in 2004, va atinge atmosfera planetei. Aflandu-se atat de aproape, sonda va preleva mostre din atmosfera lui Saturn.