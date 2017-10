Japonezii au descoperit o cavitate subterana lunga de 50 de km sub solul Lunii

Datele culese de sonda japoneza SELENE au confirmat existenta acvestei grote care ar putea fi un vechi tunel de lava vulcanica, vechi de 3,5 miliarde de ani, cu o latime de 100 de metri dar o lungime de 50 de kilometri."Credeam ca astfel de locuri exista (...), dar acest lucru nu fusese confirmat niciodata pana in prezent", a declarat Junichi Haruyama, un cercetator de la Jaxa.Situat in zona colinelor Marius, acest imens tunel ar putea proteja astronautii de puternicele variatii de temperatura si de pericolele expunerii la radiatii cu care s-ar confrunta pe suprafata Lunii, a explicat Haruyama.Japonia si-a anuntat in iunie intentia de a trimite un astronaut pe Luna in jurul anului 2030. Ar fi premiera pentru tara, in conditiile in care astronautii niponi s-au limitat pentru prezent la sejururi pe Statia Spatiala Internationala (ISS).Proiectul va consta intr-o prima etapa in participarea la o misiune a NASA care vizeaza construirea unei statii spatiale care sa orbiteze in jurul Lunii, in 2025.Statele Unite si-au anuntat ambitia de a reveni pe Luna, in cadrul unui program mai amplu care vizeaza trimiterea de astronauti pe Marte in anii 2030, cu ajutorul altor agentii spatiale.