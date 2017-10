Ploaia de meteori Orionide lumineaza cerul in acest sfarsit de saptamana

Orionidele sunt particule provenite de la cometa 1P/Halley, cunoscuta sub numele de Cometa Halley, corp ceresc care trece prin apropierea Terrei la fiecare 75 - 76 de ani. Pe masura ce cometa inghetata se indreapta catre Soare, lasa in urma sa praf de cometa, cu care Pamantul, in timpul deplasarii pe orbita in jurul Soarelui, se intersecteaza in anumite momente ale anului."Se pot vedea bucati din cometa Halley in timpul Eta Aquaridelor (in luna mai) si ploii de meteori Orionide (in octombrie si noiembrie)", a declarat expertul NASA in meteori, Bill Cooke.Orionidele sunt denumite astfel dupa directia din care par sa radieze, care este aproape de constelatia Orion, vizibila cel mai bine in luna octombrie, in jurul orei 02:00 a.m. Cooke a declarat pentru Space.com ca cea mai buna vizibilitate va fi pe 21 si 22 octombrie. Admiratorii acestui fenomen in 2017 nu vor fi deranjati de lumina lunii, intrucat satelitul Pamantului, aflat in primul patrar, va apune inainte de faza maxima a ploii de meteori. Fenomenul va mai putea fi admirat pana pe 29 octombrie, cu conditia ca lumina lunii sa nu-i perturbe vizibilitatea.Numarul de meteori vizibili va fi intre 80 si 20 pe ora. Potrivit estimarilor lui Cooke, in 2017 numarul de "stele cazatoare" va fi mai aproape de minimul fenomenului.Orionidele sunt vizibile din orice punct al planetei, pe toata suprafata boltei ceresti. Odata localizata pe harta cereasca constelatia Orion, punctul din care radiaza ploaia de meteori este situat langa sabia lui Orion, la nord de umarul sau stang (steaua Betelgeuse). Privitorii nu trebuie insa sa priveasca fix la acest punct, spune Cooke, "pentru ca meteorii din punctul de origine au cozi mai scurte si sunt mai dificil de observat, asa ca cel mai bine este sa priviti intr-o alta directie decat spre Orion".Asa cum se intampla de obicei in cazul spectacolelor ceresti nocturne, poluarea luminoasa poate stanjeni observarea Orionidelor. Cel mai bun punct de observatie este departe de luminile oraselor, in jurul orei 1:30 a.m., cu ochiul liber, fara binoclu sau telescop, intrucat aceste instrumente sunt proiectate pentru observarea obiectelor fixe de pe ce, mai noteaza Agerpres.Unele Orionide sunt foarte stralucitoare si rapide, trecand cu o viteza de pana la 238.000 km/h, cu sase kilometri la ora mai lent decat Leonidele, cea mai rapida ploaie de meteori a anului.Desi conform opiniei generale, se crede ca meteorii mai stralucitori sunt fragmente care vor ajunge pe Pamant, Cooke spune ca acest lucru nu se poate intampla in cazul Orionidelor. Aceste mici fragmente de cometa - unele de marimea unui graunte de nisip - sunt denumite meteoroizi. Cand patrund in atmosfera Pamantului, devin meteori. Meteorii se incalzesc in urma frecarii cu particulele din atmosfera terestra, ceea ce face vizibila coada luminoasa care le-a dat denumirea de "stele cazatoare". Cea mai mare parte a meteorilor se dezintegreaza inainte sa ajunga in apropierea suprafetei terestre. Putinii dintre acestia care ajung pe Pamant se numesc meteoriti.