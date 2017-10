Cat de dificila este recuperarea medicala astronautului care a petrecut aproape un an in spatiu

Astronautul american al NASA, Scott Kelly, a petrecut aproape un an in spatiu, mai exact 340 de zile, pe Statia Spatiala Internationala, intre 2015 si 2016, iar cercetatorii au studiat efectele pe care expunerea indelungata la gravitatia zero o are asupra corpului uman, scrie The Verge Intr-un video exclusiv, publicat de The Verge, putem observa cum Scott Kelly incearca sa mearga in linie dreapta imediat dupa aterizare, in stepa din Kazahstan. Procesul de recuperare este dificil, acesta nu se poate tine cu usurinta pe propriile picioare, care "par facute din jeleu".La sase ore dupa aterizare, mersul sau incepe sa isi revina, insa nu complet, iar dupa 22 de ore, acesta este mult mai stabil, dar inca se clatina cand se deplaseaza, ca si cum Scott Kelly ar fi un copil de un an care abia acum invata sa mearga.Acest fapt se datoreaza gravitatiei zero din spatiu, care afecteaza sensul orientarii. Pe Pamant stim care este directia "in sus" si "in jos", dar in spatiu nu ne puteam orienta atat de simplu.In spatiu, senzorii aflati in urechea interna, care controleaza echilibrul, sunt dati peste cap, cauzandu-le astronautilor, aflati in primele zile in spatiu, o stare de ameteala. Iar acestia, odata intorsi pe Pamant, au nevoie de timp pentru reajustare. Chiar si la doua luni dupa aterizare, Scott Kelly sustine ca picioarele inca il dor.Intregul experiment a fost realizat de cercetatorii de la NASA cu scopul identificarii efectelor pe care lipsa gravitatiei le are asupra corpului uman, cercetare care ne va permite sa fim mai bine pregatiti in cadrul misiunilor viitoare.